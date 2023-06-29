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Дело Жеваго: объявлено подозрение руководству Полтавского горно-обогатительного комбината

Оголошено підозру керівництву Полтавського ГЗК
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководству правления ЧАО Полтавский горно-обогатительный комбинат, который принадлежит экс-нардепу, акционеру банка Финансы и Кредит Константину Жеваго, обвиняемому в растрате $113 млн.

По данным следствия, должностные лица комбината завладели почти 400 млн грн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения. Речь идет о продаже щебеночного сырья, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере.

Объявлено подозрение также начальникам отделов завода, через которые осуществляли финансовые сделки, и руководству так называемой фирмы-прокладки.

Наличные выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

ГБР совместно с СБУ и Офисом генпрокурора провело 15 обысков в офисах комбината, дома у руководителей, на фирмах-прокладках и предприятиях транзитно-конвертационного сектора.

Шестерым фигурантам дела уже сообщено о подозрении по двум статьям УКУ — ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

27 декабря 2022 года Жеваго был задержан на элитном курорте Куршевель французскими правоохранителями.

В то же время 30 марта 2023 года суд в Шамбере (Франция) отклонил запрос Украины об экстрадиции бизнесмена.

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Костянтин Жеваго

Источник: ГБР
ГБР, Костянтин Жеваго, Полтава
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Полина Спасенко
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