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Украина может получить первые танки Abrams в сентябре — Politico

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Американские боевые танки Abrams, скорее всего, привезут в Украину в сентябре.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

В августе несколько танков Abrams отправят в Германию, где им проведут модернизацию. После этого в сентябре первая партия Абрамсов будет отправлена в Украину.

Издание отмечает, что сейчас появились более конкретные сроки поставок танков, ведь ранее в Пентагоне говорили, что Украина получит Абрамсы примерно осенью.

США отправляют старые модели M1A1 вместо более современной версии A2. Отправка более новых танков заняла б год.

Стоит отметить, что США сосредоточены на том, чтобы поставить Украине больше оружия для контрнаступления и для укрепления обороны страны в долгосрочной перспективе.

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По словам представителя промышленности и помощника конгрессмена, первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует численности украинского батальона.

Источник: Politico
Война в Украине, США, Танки для Украины
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