Украина может получить первые танки Abrams в сентябре — Politico
Американские боевые танки Abrams, скорее всего, привезут в Украину в сентябре.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
В августе несколько танков Abrams отправят в Германию, где им проведут модернизацию. После этого в сентябре первая партия Абрамсов будет отправлена в Украину.
Издание отмечает, что сейчас появились более конкретные сроки поставок танков, ведь ранее в Пентагоне говорили, что Украина получит Абрамсы примерно осенью.
США отправляют старые модели M1A1 вместо более современной версии A2. Отправка более новых танков заняла б год.
Стоит отметить, что США сосредоточены на том, чтобы поставить Украине больше оружия для контрнаступления и для укрепления обороны страны в долгосрочной перспективе.
По словам представителя промышленности и помощника конгрессмена, первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует численности украинского батальона.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская