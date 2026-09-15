Потери врага на 15 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 400 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 665-е сутки полномасштабной войны превысили 1,510 млн.

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Потери врага на 15 сентября 2026 года

  • личного состава — около 1 510 000 (+1 400) человек;
  • танков — 12 345 (+0) шт.;
  • боевых бронированных машин — 25 334 (+3) шт.;
  • артиллерийских систем — 49 793 (+41) шт.;
  • РСЗО — 2 131 (+4) шт.;
  • средств ПВО — 1 638 (+1) шт.;
  • самолетов — 442 (+0) шт.;
  • вертолетов — 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 626 (+11) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 518 280 (+1 839) шт.;
  • крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 149 183 (+376) шт.;
  • специальной техники – 4 690 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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