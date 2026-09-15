Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 15 сентября: ВСУ уничтожили 1400 оккупантов и 41 артсистему
Потери врага на 15 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 400 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 665-е сутки полномасштабной войны превысили 1,510 млн.
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Потери врага на 15 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 510 000 (+1 400) человек;
- танков — 12 345 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 334 (+3) шт.;
- артиллерийских систем — 49 793 (+41) шт.;
- РСЗО — 2 131 (+4) шт.;
- средств ПВО — 1 638 (+1) шт.;
- самолетов — 442 (+0) шт.;
- вертолетов — 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 626 (+11) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 518 280 (+1 839) шт.;
- крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 149 183 (+376) шт.;
- специальной техники – 4 690 (+7) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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