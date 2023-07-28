Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто

Кабинет министров Японии 28 июля решил частично пересмотреть приказ о контроле за экспортной торговлей с целью запрета поставок в Россию ряда товаров, в частности, автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра.

Об этом сообщается на сайте правительства Японии.

Ограничения будут введены в действие с 9 августа 2023 года.

Список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт в РФ:

Автомобили с рабочим объемом более 1900 куб. см (автомобили с бензиновым и дизельным двигателем), гибридные автомобили, электромобили;

Железнодорожные локомотивы и железнодорожные или трамвайные транспортные средства (например, дизельные электровозы);

Яхты, прогулочные или спортивные суда;

Электрооборудование и его компоненты;

Готовые смазочные материалы и т. д. (например, препараты для обработки текстиля, кожи, меха и других материалов);

Фото- или кинематографические материалы;

Каучук и изделия из него (например, шины для больших транспортных средств);

Пиломатериалы и изделия из них (например, фанера, шпонированные панели и т. д.)

Текстильные ткани и промышленные текстильные изделия, вата, нитки;

Камень, гипс, цемент, асбест, слюда, керамические изделия;

Стекло и стеклянные изделия (например, безопасное стекло).

Также под запрет на экспорт попадают изделия из недрагоценных металлов, например, замки для автомобилей; медная проволока; алюминий, олово, свинец, цинк и изделия из них. Также изделия из стали (например, бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных и газовых скважин).

Перечень товаров еще будут уточнять до 2 августа.

Ранее издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что рассматривается возможность разрешить экспортировать небоевые автомобили и суда, оснащенные летальным вооружением.

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