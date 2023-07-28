Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто
Кабинет министров Японии 28 июля решил частично пересмотреть приказ о контроле за экспортной торговлей с целью запрета поставок в Россию ряда товаров, в частности, автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра.
Об этом сообщается на сайте правительства Японии.
Ограничения будут введены в действие с 9 августа 2023 года.
Список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт в РФ:
- Автомобили с рабочим объемом более 1900 куб. см (автомобили с бензиновым и дизельным двигателем), гибридные автомобили, электромобили;
- Железнодорожные локомотивы и железнодорожные или трамвайные транспортные средства (например, дизельные электровозы);
- Яхты, прогулочные или спортивные суда;
- Электрооборудование и его компоненты;
- Готовые смазочные материалы и т. д. (например, препараты для обработки текстиля, кожи, меха и других материалов);
- Фото- или кинематографические материалы;
- Каучук и изделия из него (например, шины для больших транспортных средств);
- Пиломатериалы и изделия из них (например, фанера, шпонированные панели и т. д.)
- Текстильные ткани и промышленные текстильные изделия, вата, нитки;
- Камень, гипс, цемент, асбест, слюда, керамические изделия;
- Стекло и стеклянные изделия (например, безопасное стекло).
Также под запрет на экспорт попадают изделия из недрагоценных металлов, например, замки для автомобилей; медная проволока; алюминий, олово, свинец, цинк и изделия из них. Также изделия из стали (например, бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных и газовых скважин).
Перечень товаров еще будут уточнять до 2 августа.
Ранее издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что рассматривается возможность разрешить экспортировать небоевые автомобили и суда, оснащенные летальным вооружением.
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