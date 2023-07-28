Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Срочно
Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто

Японія
Фото: Unsplash

Кабинет министров Японии 28 июля решил частично пересмотреть приказ о контроле за экспортной торговлей с целью запрета поставок в Россию ряда товаров, в частности, автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра.

Об этом сообщается на сайте правительства Японии.

Ограничения будут введены в действие с 9 августа 2023 года.

Список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт в РФ:

  • Автомобили с рабочим объемом более 1900 куб. см (автомобили с бензиновым и дизельным двигателем), гибридные автомобили, электромобили;
  • Железнодорожные локомотивы и железнодорожные или трамвайные транспортные средства (например, дизельные электровозы);
  • Яхты, прогулочные или спортивные суда;
  • Электрооборудование и его компоненты;
  • Готовые смазочные материалы и т. д. (например, препараты для обработки текстиля, кожи, меха и других материалов);
  • Фото- или кинематографические материалы;
  • Каучук и изделия из него (например, шины для больших транспортных средств);
  • Пиломатериалы и изделия из них (например, фанера, шпонированные панели и т. д.)
  • Текстильные ткани и промышленные текстильные изделия, вата, нитки;
  • Камень, гипс, цемент, асбест, слюда, керамические изделия;
  • Стекло и стеклянные изделия (например, безопасное стекло).

Также под запрет на экспорт попадают изделия из недрагоценных металлов, например, замки для автомобилей; медная проволока; алюминий, олово, свинец, цинк и изделия из них. Также изделия из стали (например, бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных и газовых скважин).

Перечень товаров еще будут уточнять до 2 августа.

Читайте также
Япония отправит Украине системы обнаружения беспилотников
Фуміо Кісіда

Ранее издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что рассматривается возможность разрешить экспортировать небоевые автомобили и суда, оснащенные летальным вооружением.

Санкції проти Росії, Япония
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Британия позволила олигархам из РФ тратить подсанкционные деньги на частных поваров и шоферов — NYT
Лондон - Велика Британія
ЕС продлил санкции против РФ еще на шесть месяцев — Европейский совет
Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто
Япония может изменить свои законы для того, чтобы предоставить Украине оружие – Kyodo
Фуміо Кісіда
Ни одного кубометра из РФ: к зиме Чехия заполнила газовые хранилища на 90%
Газ-труби
О саммите НАТО, возвращении командиров из Турции и победе: ключевые тезисы из интервью Ермака
Андрій Єрмак
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)
Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.07.2023)
Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (28.07.2023)
Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (28.07.2023)
Япония расширила санкции против РФ: под запретом экспорт легковых авто
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь