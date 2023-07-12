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Япония отправит Украине системы обнаружения беспилотников

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении отправить Украине нелетальное снаряжение, в частности, системы обнаружения БпЛА.

Об этом сообщает 47news.

Он заявил, что Япония использует 30 миллионов долларов, внесенных в фонды НАТО, на предоставление Украине нелетального оборудования, например систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

— Партнеры, которые разделяют фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и в дальнейшем укреплять свои связи, — отметил Кисида.

Ранее Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине.

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Источник: 47news

Война в Украине, НАТО, Саммит НАТО, Украина, Япония
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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