Япония отправит Украине системы обнаружения беспилотников
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении отправить Украине нелетальное снаряжение, в частности, системы обнаружения БпЛА.
Об этом сообщает 47news.
Он заявил, что Япония использует 30 миллионов долларов, внесенных в фонды НАТО, на предоставление Украине нелетального оборудования, например систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.
— Партнеры, которые разделяют фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и в дальнейшем укреплять свои связи, — отметил Кисида.
Ранее Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине.
Источник: 47news
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк