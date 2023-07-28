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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Японія розширила санкції проти РФ: під забороною експорт легкових авто

Японія
Фото: Unsplash

Кабінет міністрів Японії 28 липня вирішив частково переглянути наказ про контроль за експортною торгівлею з метою заборони постачань у Росію низки товарів, зокрема автомобілів з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Про це повідомляють на сайті уряду Японії.

Обмеження набудуть чинності з 9 серпня 2023 року.

Список товарів, на які поширюється заборона на експорт до РФ:

  • Автомобілі з робочим об’ємом понад 1 900 куб. см (автомобілі з бензиновим і дизельним двигуном), гібридні автомобілі, електромобілі;
  • Залізничні локомотиви та залізничні або трамвайні транспортні засоби (наприклад, дизельні електротяги);
  • Яхти, прогулянкові або спортивні судна;
  • Електрообладнання та його компоненти.
  • Готові мастильні матеріали (наприклад, препарати для обробки текстилю, шкіри, хутра та інших матеріалів);
  • Фото- або кінематографічні матеріали;
  • Каучук і вироби з нього (наприклад, шини для великих транспортних засобів);
  • Пиломатеріали та вироби з них (наприклад, фанера, шпоновані панелі тощо).
  • Текстильні тканини та промислові текстильні вироби, вата, нитки;
  • Камінь, гіпс, цемент, азбест, слюда, керамічні вироби;
  • Скло та скляні вироби (наприклад, безпечне скло).

Також під заборону на експорт потрапляють вироби з недорогоцінних металів, наприклад, замки для автомобілів, мідний дріт, алюміній, олово, свинець, цинк і вироби з них. Також вироби зі сталі (наприклад, бурильні труби, що використовуються для буріння нафтових і газових свердловин).

Перелік товарів ще будуть уточнювати до 2 серпня.

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Раніше видання Kyodo із посиланням на джерело в уряді Японії повідомило, що розглядається можливість дозволити експорт небойових автомобілів та суден, оснащених летальним озброєнням.

Санкції проти Росії, Японія
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