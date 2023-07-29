Сотню “вагнеровцев” перебросили к границе с Польшей – Моравецкий

Есть информация, что более 100 наемников из ЧВК Вагнер переместились в сторону Сувальского перешейка вблизи Гродно в Беларуси.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Глывицах премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, оценив такие действия как “шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию”.

— Вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, чтобы дестабилизировать страну. Еще, вероятно, они будут пытаться проникнуть в Польшу под видом нелегальных мигрантов, а это создает дополнительные риски, — подчеркнул он.

Сувальский перешеек — территория вблизи польского города Сувалки, соединяющая Польшу со странами Балтики и одновременно отделяющая Калининградскую область РФ от Беларуси.

Эксперты считают, что именно здесь Россия может нанести удар по странам НАТО, чтобы пробить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградскую область.

Накануне вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что в ближайшее время Варшава планирует почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

По его словам, будет создано шесть дивизий, а со временем, вероятно, будет еще седьмая — запасная. Сейчас их три.

Источник : Укринформ

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