В Польше решили вдвое увеличить армию из-за вагнеровцев в Беларуси

В ближайшее время Польша планирует почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности боевиков ЧВК Вагнера и российских солдат в Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, сообщает Polskie Radio.

По его словам, в Польше будет создано шесть дивизий, а со временем, вероятно, будет еще седьмая — запасная дивизия. Сейчас в Польше их три.

— Одной из главных задач, возможно, даже главной задачей государства — государства как организации, объединяющей нацию — является защита безопасности. Безопасность во всех измерениях, то есть внешняя безопасность и внутренняя безопасность, — сказал Ярослав Качиньский.

Он также подчеркнул, что Варшава стремится создать сильную сухопутную армию Европы, чтобы стать щитом восточного фланга НАТО.

Что происходит в Беларуси?

Из сообщений СМИ и спутниковых снимков известно, что в Беларусь продолжают прибывать боевики ЧВК Вагнера. В селе Цель Осиповичского района в Беларуси заметили около 750 единиц техники в лагере боевиков.

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у вагнеровцев, которые находятся на территории Беларуси, нет сил и средств, чтобы представлять реальную угрозу для Польши, других стран НАТО и ЕС. Сейчас там нет заявленных 10 тыс. вагнеровцев, но передвижение продолжается.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что наемники ЧВК Вагнера “просятся уйти на Запад”, в частности в Польшу. На встрече с диктатором Путиным он цинично заявил, что они сказали ему: Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув.

Фото: Минобороны Польши

Источник : Польское радио

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