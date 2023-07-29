Сотню “вагнерівців” перекинули до кордону з Польщею – Моравецький

Є інформація, що понад 100 найманців із ПВК Вагнера перемістилися в бік Сувальського перешийка поблизу Гродно в Білорусі.

По це повідомив на пресконференції у Гливицях прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, оцінивши такі дії як “крок до подальшої гібридної атаки на польську територію”.

– Ймовірно, вони маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам проникати до Польщі, аби дестабілізувати країну. Водночас, ймовірно, вони намагатимуться проникнути в Польщу під виглядом нелегальних мігрантів, а це створює додаткові ризики, – наголосив він.

Сувальський перешийок – територія поблизу польського міста Сувалки, що з’єднує Польщу з країнами Балтики та водночас відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі.

Експерти вважають, що саме тут Росія може завдати удару по країнах НАТО, щоби пробити сухопутний коридор із Білорусі до Калінінградської області.

Напередодні віцепрем’єр Польщі Ярослав Качинський повідомив, що найближчим часом Варшава планує майже удвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі.

За його словами, буде створено шість дивізій, а з часом, ймовірно, буде ще сьома – запасна. Нині їх три.

Джерело : Укрінформ

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