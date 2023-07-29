У Кремля резко возрос интерес к мнению россиян о вторжении в Украину — ISW

В России перед региональными выборами в сентябре 2023 года и выборами президента в 2024 году власти все более обеспокоены отношением российского электората к войне в Украине.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Так, российские оппозиционные СМИ утверждают, что инициатива Министерства обороны РФ по увеличению максимального призывного возраста с 27 до 30 лет вызвала яростную дискуссию среди высших чиновников.

Совбез РФ призвал Кремль не поддерживать эту инициативу, так как это может плохо повлиять на рейтинг Владимира Путина. Но источники сообщают, что министр обороны Сергей Шойгу все же заручился поддержкой Путина в этом вопросе.

Оппозиционные СМИ утверждают, что Путин поддержал инициативу Минобороны, выслушав доводы Шойгу о нехватке солдат на фронте в Украине.

Также сообщается, что представители президентской партии Единая Россия боятся использовать тему войны в своих избирательных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку опасаются негативной реакции людей. Поэтому на теме войны не акцентируют внимание.

Аналитики ISW считают, что обеспокоенность Кремля и Единой России свидетельствует о неуверенности поддержки россиянами войны. А это может сказаться на электоральной поддержке партии на выборах.

В ISW отмечают, что тут опасность для Единой России, ведь именно ей придется больше фальсифицировать результаты выборов.

Источник : ISW

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