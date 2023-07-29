Путин уйдет из власти в течение 2024 года: экс-сотрудник MI6 назвал 5 сценариев и возможных преемников

Бывший британский шпион Кристофер Стил, написавший досье на 45-го президента США Дональда Трампа и российское вмешательство в американские выборы, считает, что глава Кремля Владимир Путин уйдет из власти “в течение следующего года”.

С такой оценкой он выступил в интервью Sky News.

Стил, ранее руководивший российским отделом лондонской службы MI6 с 2006 по 2009 год, говорит, что Западу необходимо “готовиться к концу эпохи Путина”.

Трещины в системе контроля президента России были выявлены во время неудавшегося переворота ЧВК Вагнер, и здесь Стил рассматривает несколько возможных сценариев, которые могут положить конец его правлению: от ухудшения здоровья и убийства до усиления давления из-за неудач в Украине и даже военного переворота.

Путин умирает от болезни или на него совершается покушение

О состоянии здоровья главы Кремля и ранее ходили различные слухи, в том числе и о том, что он серьезно болен раком.

По словам Стила, точный характер жалоб на здоровье неясен, но “очень надежные источники говорят нам, что он болен уже некоторое время”, что дает основания полагать, что он может внезапно умереть.

Не исключено также, что на него может быть совершено покушение, возможно, внутренними силами или в результате заговора извне.

По словам Стила, это был бы наихудший сценарий для Запада, поскольку “все ставки были бы сделаны”, и “фракционное кровопролитие” было бы вероятным до того, как будет создан преемник.

По мнению экс-разведчика, одним из претендентов на власть в этом случае может стать директор ФСБ Александр Бортников.

Свергнут из-за провала войны в Украине

Кристофер Стил говорит, что вторгнувшись в Украину, Путин полагал, что быстрая победа возможна, но на деле все оказалось совсем иначе.

Амбиции захватить всю страну оказались необоснованными, и боевые действия продолжаются, несмотря на множество погибших и деморализованные войска РФ.

Стил считает, что медленный ход контрнаступления Украины, возможно, дал Путину некоторую “передышку”, но решающим фактором может стать недовольство вторжением и ужесточение санкций в отношении российской экономики, богатых и влиятельных людей.

По его мнению, это наиболее вероятный сценарий, при котором будет развиваться следующая картина.

— В случае необходимости будет предпринят насильственный шаг, чтобы убить или свергнуть Путина в пользу другого защитника или олигарха режима — но такого, который дистанцировался от войны и готов вести переговоры о ее прекращении с Западом, — считает он.

По словам Стила, “восходящая звезда” Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, является одним из потенциальных преемников.

Другие — олигарх Игорь Сечин и бывший премьер-министр России Виктор Зубков.

Стил считает, что такой вариант развития событий может ускорить окончание российско-украинской войны, но при другом исходе контроль над ситуацией могут захватить националисты в силовых структурах, которые потеряли веру в Путина, но хотят продолжать боевые действия.

Путин уходит в отставку и утверждает преемника

После более чем 20 лет пребывания у власти и в условиях нарастающего давления 70-летний Путин может решить, что пора уходить, и покинуть свой пост на следующих выборах, намеченных на март 2024 года.

Стил утверждает, что выборы дают ему “потенциальную возможность уйти” и что Путин может выбрать себе преемника, например, Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совета безопасности РФ, или Алексея Дюмина.

По словам бывшего сотрудника MI6, приход к власти одного из этих деятелей означал бы “незначительные или нулевые изменения в войне в Украине, но, по крайней мере, Запад столкнулся бы с российским лидером, который не показал себя ненадежным, лжецом и не был бы обвинен в военных преступлениях”.

В рамках сделки по отставке Путин может также попросить иммунитет для себя и своей семьи — подобно тому, как это было сделано в 1999 году, когда экс-президент РФ Борис Ельцин уступил власть.

Стил считает, что “в глубине души он (Путин, — Ред.) думает о том, что подобная сделка может быть возможна и в будущем”.

Военный переворот

Попытка переворота, предпринятая наемниками ЧВК Вагнер — как говорят, направленная не на самого Путина, а на военных руководителей России, — была пресечена главой Кремля до того, как войска смогли дойти до Москвы.

Однако, по словам Стила, еще одним гипотетическим вариантом может быть заговор, организованный старшими офицерами основных вооруженных сил страны, “разочарованными неудачами и потерями в Украине”.

По его словам, это не означало бы “никаких изменений в войне или внешней политике России”, но могло бы привести к установлению переходного режима с такой фигурой, как генерал Суровикин, командующий Воздушно-космическими силами России, в качестве президента.

Впрочем, хотя такой сценарий и возможен, он оценивает его как “очень маловероятный”.

— Я думаю, что среди ключевых людей в руководстве страны сейчас царит реальное беспокойство. Не только в вооруженных силах, где генералы открыто критикуют Путина и Кремль за поддержку войны, что неслыханно, но и в целом в отношении траектории развития России: во главе с президентом, обвиненным в военных преступлениях, который ведет российскую экономику по определенному пути, — добавляет Стил.

Народное восстание

Другим, менее вероятным путем отстранения Путина от власти может стать восстание — либо националистически настроенных деятелей, таких как предводитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, либо “демократическая акция” сторонников находящегося в тюрьме лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Бывший разведчик считает, что это было бы “очень непредсказуемо и, возможно, кроваво в краткосрочной перспективе”, а результаты, очевидно, будут более благоприятны для Запада и Украины, если демократические деятели смогут захватить власть.

Источник : Sky News

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