Путину уже неспокойно: ЦРУ и MИ6 пытаются вербовать представителей власти России

Соединенные Штаты и их союзники пытаются использовать трещины в путинской власти, вербуя чиновников и россиян, недовольных режимом диктатора, для шпионажа в пользу Запада.

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что для разочарованной российской элиты это шанс работать с американской разведкой.

— Для нас было бы глупо не воспользоваться этой возможностью, которая действительно возникает раз в поколение в плане человеческих разведывательных ресурсов, — заявил он во время выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Тогда Бернс предположил, что Путину уже “немного неспокойно, поскольку он оглядывается через плечо”.

Комментарии директора ЦРУ появились после редкой речи руководителя британской службы внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура, который призвал россиян, “шокированных” войной и действиями Путина в Украине, обратиться к западным разведкам.

— Сегодня есть много россиян, которые молча ужасаются, глядя на то, как их вооруженные силы разрушают украинские города, изгоняют невинные семьи из их домов и похищают тысячи детей. Я приглашаю их сделать то, что другие уже сделали за последние 18 месяцев, и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты, — заявил Мур в Праге.

Издание The Hill пишет, что эти публичные заявления основываются на предыдущих усилиях разведывательных служб, в частности ЦРУ и ФБР, обратиться к россиянам, недовольным путинской политикой.

По словам Бернса, видеоролик ЦРУ, опубликованный в Telegram в мае, в котором россиянам рассказывали, как они могут незаметно связаться со шпионским агентством, набрал 2,5 млн просмотров за первую неделю.

Отмечалось, что ЦРУ хочет знать правду о России и ищет людей, “которые заслуживают доверия и могут рассказать ее нам, и с которыми мы можем безопасно общаться”.

Цель состоит в том, чтобы выйти на российских чиновников, которые служат в критически важных сферах — таких, как армия, разведывательные службы, научные исследования и технологии — или на деловых партнеров, которые связаны с этими отраслями.

Источник : The Hill

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