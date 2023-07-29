У Кремля різко зріс інтерес до думки росіян про вторгнення в Україну – ISW

У Росії перед регіональними виборами у вересні 2023 року і виборами президента 2024 року влада дедалі більше стурбована ставленням російського електорату до війни в Україні.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, російські опозиційні ЗМІ стверджують, що ініціатива Міністерства оборони РФ щодо збільшення максимального призовного віку з 27 до 30 років викликала шалену дискусію серед вищих чиновників.

Радбез РФ закликав Кремль не підтримувати цю ініціативу, оскільки це може погано вплинути на рейтинг Володимира Путіна. Але джерела повідомляють, що міністр оборони Сергій Шойгу все ж заручився підтримкою Путіна в цьому питанні.

Опозиційні ЗМІ стверджують, що Путін підтримав ініціативу Міноборони, вислухавши доводи Шойгу про брак солдатів на фронті в Україні.

Також повідомляється, що представники президентської партії Єдина Росія бояться використовувати тему війни у своїх виборчих кампаніях на майбутніх регіональних і місцевих виборах, оскільки побоюються негативної реакції людей. Тому на темі війни не акцентують.

Аналітики ISW вважають, що занепокоєння Кремля і Єдиної Росії свідчить про невпевненість підтримки росіянами війни. А це може позначитися на електоральній підтримці партії на виборах.

У ISW зазначають, що тут небезпека для Єдиної Росії, адже саме їй доведеться більше фальсифікувати результати виборів.

Джерело : ISW

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