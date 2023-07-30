Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в РФ и Беларуси — ЦНС

Оккупационные спецназовцы из Росгвардии провели учения по подавлению бунтов в РФ и Беларуси.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, тренировки проходили в два этапа.

На первом этапе рассматривалось противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей во время проведения мероприятий полной мобилизации населения РФ.

— Второй этап — заход на территорию Беларуси для наведения “порядка” после “нанесения вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев”, — отметили в ЦНС.

Согласно замыслу учений, количество личного состава террористического ЧВК составляло 20 тыс. человек.

Ранее в ГПСУ сообщили, что сейчас на территории Беларуси находятся более 5 тыс. российских наемников из ЧВК Вагнера, и они продолжают прибывать.

В то же время вдоль украинской границы не наблюдается перемещения техники или личного состава.

Фото: Росгвардия РФ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.