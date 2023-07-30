Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів у РФ та Білорусі – ЦНС

Окупаційні спецпризначенці з Росгвардії провели навчання щодо придушення бунтів у РФ та Білорусі.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, тренування проходили у два етапи.

На першому етапі розглядалася протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їхных сімей під час проведення заходів повної мобілізації населення РФ.

– Другий етап – захід на територію Білорусі для наведення “ладу” після “завдання збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців”, – зазначили в ЦНС.

Згідно з задумом навчань, кількість особового складу терористичного ПВК становила 20 тис. осіб.

Раніше в ДПСУ повідомили, що зараз на території Білорусі перебувають понад 5 тис. російських найманців із ПВК Вагнера, і вони продовжують прибувати.

Водночас уздовж українського кордону не спостерігається переміщення техніки чи особового складу.

Фото: Росгвардія РФ

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