В Беларуси сейчас более 5 тыс. “вагнеровцев” и они продолжают прибывать – ГПСУ
Сейчас на территории Беларуси находятся чуть более 5 тыс. российских наемников из ЧВК Вагнера, и они продолжают прибывать.
В то же время вдоль украинской границы не наблюдается перемещения техники или личного состава, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.
— Ситуация полностью контролируемая Силами обороны, в частности подразделениями ГПСУ. Несмотря на то, что наемники на значительном расстоянии от нашей границы, конечно, наша разведка активно отслеживает ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине, — объяснил пограничник.
Демченко добавил, что то количество “вагнеровцев”, которое сейчас находится в Беларуси, значительной угрозы Украине не представляет.
Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае возникновения провокаций с террористами Вагнера.