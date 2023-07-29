В Беларуси сейчас более 5 тыс. “вагнеровцев” и они продолжают прибывать – ГПСУ

Сейчас на территории Беларуси находятся чуть более 5 тыс. российских наемников из ЧВК Вагнера, и они продолжают прибывать.

В то же время вдоль украинской границы не наблюдается перемещения техники или личного состава, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

— Ситуация полностью контролируемая Силами обороны, в частности подразделениями ГПСУ. Несмотря на то, что наемники на значительном расстоянии от нашей границы, конечно, наша разведка активно отслеживает ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине, — объяснил пограничник.

Демченко добавил, что то количество “вагнеровцев”, которое сейчас находится в Беларуси, значительной угрозы Украине не представляет.

Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае возникновения провокаций с террористами Вагнера.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.