Вагнерівці можуть спробувати зайти до Польщі для “тестування НАТО” — Камінський

Віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявив, що його країна серйозно сприймає загрозу через присутність бойовиків ПВК Вагнера поблизу польського кордону у Білорусі.

Про це Камінський сказав в ефірі Єдиних новин.

За його словами, Польща вже збільшила присутність військ на східному та північно-східному кордоні.

— Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, пов’язану з присутністю ПВК Вагнера поблизу польського кордону у Білорусі. Ми відреагували вже збільшенням кількості наших військових на східному та північно-східному кордоні. Це у тому ж таки Сувальському коридорі. Це такий делікатний момент в географії НАТО — Сувальський коридор, — наголосив віцемаршалок.

Він нагадав слова президента Джо Байдена, якій відвідував Польщу кілька місяців тому, про те, що НАТО буде захищати кожен сантиметр території країн – членів блоку.

Польська влада не виключає того, що найманці Вагнера можуть спробувати зайти у Польщу з “метою тестування НАТО”, заявив Міхал Камінський.

Найімовірніше, це буде типу терористичної операції, а не повномасштабне вторгнення, як у випадку з Україною.

Віцемаршалок Камінський сумнівається, що Росія піде на воєнне вторгнення, бо це було б вже очевидною війною з НАТО.

— Хочу нагадати, що в Польщі вже перебувають американські солдати та офіцери. Президент Білорусі Лукашенко натякнув про місто Жешув — начебто вони хотіли туди зайти. Нехай заходять. Вони там зустрінуть не тільки польську, але й американську оборону. Одне питання, хто платитиме за їхні домовини, в яких ми відправлятимемо їх назад до Росії? — сказав Міхал Камінський.

Сувальський коридор — це ділянка вздовж кордону між Литвою та Польщею, яка відділяє Калінінградську область РФ від Білорусі.

29 липня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що на території Білорусі перебувають понад 5 тис. найманців із ПВК Вагнера.

Раніше повідомлялося, що Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі виникнення провокацій із бойовиками Вагнера.

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