Польща, Литва та Латвія можуть закрити кордон з Білоруссю – причини

Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі виникнення провокацій терористами Вагнера, повідомляє агентство Reuters.

Так, 19 липня Польща, яка є членом НАТО, вирішила перекинути військові частини на схід після того, як вагнерівці почали тренувати білоруські спецпідрозділи неподалік польського кордону.

Через два дні президент Володимир Путін звинуватив Польщу в територіальних амбіціях у колишньому Радянському Союзі та заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію.

– Безумовно, якщо будуть серйозні інциденти за участю групи Вагнера на кордонах країн НАТО і ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безсумнівно, вживемо спільних дій. Це призведе до повної ізоляції Білорусі, – сказав очільник МВС Польщі Маріуш Камінські.

Він зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії до України Польща стала притулком для опонентів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді на тлі погіршення відносин між двома країнами дорожній рух між Польщею та Білоруссю було припинено.

Нагадаємо, нещодавно з’явилися супутникові знімки військового гарнізону Цель у центральній Білорусі, де члени терористичної організації ПВК Вагнера накопичують військову техніку та обладнання.

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