Валит густой дым: в Подмосковье пытаются потушить масштабный пожар

Днем 1 августа в Подмосковье бушует масштабный пожар.

Сеть заполонили кадры, как в Люберцах под Москвой в небо вздымается густой дым.

На борьбу с огнем российские МЧСники уже направили 70 спасателей и 21 единицу техники.

Известно, что в городе горят три ангара.

По данным росСМИ, возгорание началось с кислородных баллонов.

Затем огонь перебросился на стройматериалы.

По другой версии, горит предприятие по производству шин.

Когда пожар в конце концов локализовали, его площадь уже составляла 1 300 кв. м.

Тушение, отмечают в МЧС России, осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров.

Напомним, что ночью в Подмосковье якобы сбивали беспилотники.

Два БпЛА, как утверждают в Минобороны РФ, были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Еще один беспилотник, как и 30 июля, якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

После этого дрон якобы потерял управление и упал на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.

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