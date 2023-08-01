Валит густой дым: в Подмосковье пытаются потушить масштабный пожар
Днем 1 августа в Подмосковье бушует масштабный пожар.
Сеть заполонили кадры, как в Люберцах под Москвой в небо вздымается густой дым.
На борьбу с огнем российские МЧСники уже направили 70 спасателей и 21 единицу техники.
Известно, что в городе горят три ангара.
По данным росСМИ, возгорание началось с кислородных баллонов.
Затем огонь перебросился на стройматериалы.
По другой версии, горит предприятие по производству шин.
Когда пожар в конце концов локализовали, его площадь уже составляла 1 300 кв. м.
Тушение, отмечают в МЧС России, осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров.
Напомним, что ночью в Подмосковье якобы сбивали беспилотники.
Два БпЛА, как утверждают в Минобороны РФ, были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
Еще один беспилотник, как и 30 июля, якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
После этого дрон якобы потерял управление и упал на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.