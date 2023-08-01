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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вторая серия: БпЛА попал в ту же башню Москва-Сити, что и два дня назад

Вторая серия: БпЛА попал в ту же башню Москва-Сити, что и два дня назад

Ночью 1 августа Москву и Московскую область снова якобы атаковали три беспилотника.

Два БПЛА, как утверждают в Минобороны РФ, были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Еще один беспилотник снова, как и 30 июля, якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

После этого дрон якобы потерял управление и упал на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.

– Один БпЛА долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление на 150 кв. м, – жалуется городской глава Москвы Сергей Собянин.

Кстати, именно на этом этаже, по данным РосСМИ, расположено Министерство экономического развития РФ.

Информации о пострадавших, уверяет мэр российской столицы, нет.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, что позавчера, в ночь на воскресенье 30 июля, Москву и Подмосковье также атаковали три беспилотника.

Только тогда один якобы сбили над территорией Одинцовского района Московской области.

А остальные два беспилотника, как утверждали в Минобороны РФ, после “подавления средствами радиоэлектронной борьбы, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити“.

Заметим, что “нашествие” беспилотников в Москве началось еще неделю назад.

До мощного “прилета” в воскресенье на атаку БпЛА Собянин жаловался еще 24 и 28 июля.

24 июля речь шла об ударах двух дронов по двум нежилым зданиям столицы.

Тогда один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, а обломки второго повредили крышу здания Центрального военного оркестра МО РФ, что возле здания Министерства обороны РФ в центре Москвы.

Жаловался Собянин на атаку беспилотника и 28 июля.

Тот дрон представители Минобороны РФ якобы уничтожили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России, мэр Москвы Сергей Собянин

Безпілотники, Дрони, Москва, Росія, РФ
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