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В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
30 июля, в День Военно-морского флота РФ, Москву и Подмосковье якобы атаковали беспилотники.
В Минобороны утверждают, что один БпЛА противовоздушная оборона уничтожила в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще два беспилотника якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому дроны, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Мэр российской столицы Сергей Собянин отмечает, что фасады на двух офисных башнях Сити имеют незначительные повреждения.
К слову, в одной из башен Москва-Сити, где ночью раздались взрывы, размещены сразу три российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.
Источник: Минобороны России, Сергей Собянин
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