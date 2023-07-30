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Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно

В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно

30 июля, в День Военно-морского флота РФ, Москву и Подмосковье якобы атаковали беспилотники.

В Минобороны утверждают, что один БпЛА противовоздушная оборона уничтожила в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два беспилотника якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому дроны, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Мэр российской столицы Сергей Собянин отмечает, что фасады на двух офисных башнях Сити имеют незначительные повреждения.

К слову, в одной из башен Москва-Сити, где ночью раздались взрывы, размещены сразу три российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

Источник: Минобороны России, Сергей Собянин

Москва, РФ
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