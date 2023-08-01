Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу

Удень 1 серпня в Підмосков’ї вирує масштабна пожежа.

Мережу заполонили кадри, як у Люберцях під Москвою в небо здіймається густий дим.

На боротьбу з вогнем російські МНСники вже спрямували 70 рятувальників та 21 одиницю техніки.

Відомо, що в місті спалахнули три ангари.

За даними росЗМІ, займання почалося з кисневих балонів.

Потім вогонь перекинувся на будматеріали.

За іншою версією, горить підприємство з виготовлення шин.

Коли пожежу зрештою локалізували, її площа вже становила 1 300 кв. м.

Гасіння, зазначають у МНС Росії, ускладнює високе пожежне завантаження всередині ангарів.

Нагадаємо, що вночі в Підмосков’ї нібито збивали безпілотники.

Два БпЛА, як стверджують у Міноборони РФ, було знищено в повітрі засобами протиповітряної оборони над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області.

Ще один безпілотник, як і 30 липня, буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Після цього дрон нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

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