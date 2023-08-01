Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу

Пожежа в Люберцях у Підмосков'ї 1 серпня 2023

Удень 1 серпня в Підмосков’ї вирує масштабна пожежа.

Мережу заполонили кадри, як у Люберцях під Москвою в небо здіймається густий дим.

На боротьбу з вогнем російські МНСники вже спрямували 70 рятувальників та 21 одиницю техніки.

Відомо, що в місті спалахнули три ангари.

За даними росЗМІ, займання почалося з кисневих балонів.

Потім вогонь перекинувся на будматеріали.

За іншою версією, горить підприємство з виготовлення шин.

Коли пожежу зрештою локалізували, її площа вже становила 1 300 кв. м.

Гасіння, зазначають у МНС Росії, ускладнює високе пожежне завантаження всередині ангарів.

Нагадаємо, що вночі в Підмосков’ї нібито збивали безпілотники.

Два БпЛА, як стверджують у Міноборони РФ, було знищено в повітрі засобами протиповітряної оборони над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області.

Ще один безпілотник, як і 30 липня, буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Після цього дрон нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Москва, Надзвичайні новини, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви
Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Росіяни не можуть впоратися із дронами, які долітають до них не вперше – Ігнат
Москва
Друга серія: БпЛА влучив у ту саму вежу Москва-Сіті, що й два дні тому
Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Після удару по Москва-Сіті слабкість Путіна відчули й російські еліти – Кузан
Удар БпЛА по Москва-Сіті 30 липня 2023
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Виживають кожну хвилину: правозахисниця розповіла, що переживають жінки у полоні та як їм допомогти
психолог
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)
Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (31.07.2023)
Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)
Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь