Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Удень 1 серпня в Підмосков’ї вирує масштабна пожежа.
Мережу заполонили кадри, як у Люберцях під Москвою в небо здіймається густий дим.
На боротьбу з вогнем російські МНСники вже спрямували 70 рятувальників та 21 одиницю техніки.
Відомо, що в місті спалахнули три ангари.
За даними росЗМІ, займання почалося з кисневих балонів.
Потім вогонь перекинувся на будматеріали.
За іншою версією, горить підприємство з виготовлення шин.
Коли пожежу зрештою локалізували, її площа вже становила 1 300 кв. м.
Гасіння, зазначають у МНС Росії, ускладнює високе пожежне завантаження всередині ангарів.
Нагадаємо, що вночі в Підмосков’ї нібито збивали безпілотники.
Два БпЛА, як стверджують у Міноборони РФ, було знищено в повітрі засобами протиповітряної оборони над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області.
Ще один безпілотник, як і 30 липня, буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби.
Після цього дрон нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька