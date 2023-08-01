Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов

В турецком районе Шило (провинция Стамбул) временно закрыли пляж после обнаружения в море у побережья по меньшей мере 28 неразорванных артиллерийских снарядов.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел на общественном пляже Софулар.

Артиллерийские снаряды заметил человек, заходивший в море. Об этом известили подразделения жандармерии. Людей, отдыхавших на пляже, эвакуировали.

Şile’de denizde 28 adet top mermisi bulundu: Sahil kapatıldı! https://t.co/55DkaMav38 pic.twitter.com/5BBuIl81EP — Millî Gazete (@milligazetecom) July 31, 2023

Место обследовали спецназовцы подводной обороны ВМС Турции. В ходе поисковых работ водолазы обследовали дно возле пляжа и подтвердили, что речь идет именно о неразорвавшихся артиллерийских снарядах.

По меньшей мере 28 снарядов находились на глубине 1 – 1,5 метра на расстоянии 10 метров от побережья.

Специалисты доставили снаряды на берег. Однако было решено продолжить поиски, поскольку есть подозрение, что в этом районе может быть больше боеприпасов.

SON DAKİKA!

Şile / Sofular’da denizde 28 adet top mermisi bulundu. Dün yapılan dalışta sahilin 10 metre ilerisinde 8 adet top mermisi sahile çıkarıldı. 2 Ağustos günü imha edilecek. pic.twitter.com/ozHQsOOhEf — Pointer (@Pointertr) July 31, 2023

Пляж Софулар закрыт для посетителей. После завершения поиска боеприпасы будут обезврежены: ориентировочно это произойдет 2 августа.

Следует отметить, что пляж Софулар находится на побережье Черного моря.

В ночь на 6 июня оккупационные войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это военное преступление не только спровоцировало подтопление десятков населенных пунктов и нанесло серьезный ущерб экологии, но и создало минную опасность.

Ведь потоки воды снесли минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу Днепра. И многие мины дрейфовали по направлению к Черному морю.

К примеру, одну из противодесантных мин выбросило на берег Одесской области, ее уничтожили украинские военные.

В ООН предупреждали, что мины и другие взрывоопасные предметы, перемещенные после разрушения дамбы ГЭС, могут в итоге оказаться на пляжах вокруг Черного моря.

Источник: NTV Haber, Hürriyet

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