Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
В Кривом Роге под завалами нашли погибшую 10-летнюю девочку, произошел частичный обвал здания
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Мир
Юлия Соколова, редактор ленты

Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов

Туреччина - Стамбул
Фото: Unsplash

В турецком районе Шило (провинция Стамбул) временно закрыли пляж после обнаружения в море у побережья по меньшей мере 28 неразорванных артиллерийских снарядов.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел на общественном пляже Софулар.

Артиллерийские снаряды заметил человек, заходивший в море. Об этом известили подразделения жандармерии. Людей, отдыхавших на пляже, эвакуировали.

Место обследовали спецназовцы подводной обороны ВМС Турции. В ходе поисковых работ водолазы обследовали дно возле пляжа и подтвердили, что речь идет именно о неразорвавшихся артиллерийских снарядах.

По меньшей мере 28 снарядов находились на глубине 1 – 1,5 метра на расстоянии 10 метров от побережья.

Специалисты доставили снаряды на берег. Однако было решено продолжить поиски, поскольку есть подозрение, что в этом районе может быть больше боеприпасов.

Пляж Софулар закрыт для посетителей. После завершения поиска боеприпасы будут обезврежены: ориентировочно это произойдет 2 августа.

Следует отметить, что пляж Софулар находится на побережье Черного моря.

Карта Туреччини

Карта: Google maps

В ночь на 6 июня оккупационные войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это военное преступление не только спровоцировало подтопление десятков населенных пунктов и нанесло серьезный ущерб экологии, но и создало минную опасность.

Ведь потоки воды снесли минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу Днепра. И многие мины дрейфовали по направлению к Черному морю.

К примеру, одну из противодесантных мин выбросило на берег Одесской области, ее уничтожили украинские военные.

В ООН предупреждали, что мины и другие взрывоопасные предметы, перемещенные после разрушения дамбы ГЭС, могут в итоге оказаться на пляжах вокруг Черного моря.

Источник: NTV Haber, Hürriyet

Каховська ГЕС, Пляж, Туреччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мощнее и с требованиями к экологии: в Укргидроэнерго о восстановлении Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
В Украине построят сервисный центр для БпЛА. Минобороны подписало договор с Baykar
Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов
В Турции в результате ДТП погибла девушка-гид из Украины
Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов
Каховская ГЭС. В Украине рассматривают проект строительства новой более мощной станции за $1 млрд
Каховська ГЕС
Совбез ООН собирается на заседание из-за срыва Россией зерновой сделки
Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (01.08.2023)
Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (31.07.2023)
Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (31.07.2023)
Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов
Снаряд упал возле авто: начальник Херсонской ГВА об обстреле РФ и спасении жизни жителя Херсона
обстріл Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь