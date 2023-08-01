Отголосок подрыва ГЭС? На пляже в Турции обнаружили около 30 неразорванных снарядов
В турецком районе Шило (провинция Стамбул) временно закрыли пляж после обнаружения в море у побережья по меньшей мере 28 неразорванных артиллерийских снарядов.
Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел на общественном пляже Софулар.
Артиллерийские снаряды заметил человек, заходивший в море. Об этом известили подразделения жандармерии. Людей, отдыхавших на пляже, эвакуировали.
Şile’de denizde 28 adet top mermisi bulundu: Sahil kapatıldı! https://t.co/55DkaMav38 pic.twitter.com/5BBuIl81EP
— Millî Gazete (@milligazetecom) July 31, 2023
Место обследовали спецназовцы подводной обороны ВМС Турции. В ходе поисковых работ водолазы обследовали дно возле пляжа и подтвердили, что речь идет именно о неразорвавшихся артиллерийских снарядах.
По меньшей мере 28 снарядов находились на глубине 1 – 1,5 метра на расстоянии 10 метров от побережья.
Специалисты доставили снаряды на берег. Однако было решено продолжить поиски, поскольку есть подозрение, что в этом районе может быть больше боеприпасов.
SON DAKİKA!
Şile / Sofular’da denizde 28 adet top mermisi bulundu.
Dün yapılan dalışta sahilin 10 metre ilerisinde 8 adet top mermisi sahile çıkarıldı.
2 Ağustos günü imha edilecek. pic.twitter.com/ozHQsOOhEf
— Pointer (@Pointertr) July 31, 2023
Пляж Софулар закрыт для посетителей. После завершения поиска боеприпасы будут обезврежены: ориентировочно это произойдет 2 августа.
Следует отметить, что пляж Софулар находится на побережье Черного моря.
В ночь на 6 июня оккупационные войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это военное преступление не только спровоцировало подтопление десятков населенных пунктов и нанесло серьезный ущерб экологии, но и создало минную опасность.
Ведь потоки воды снесли минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу Днепра. И многие мины дрейфовали по направлению к Черному морю.
К примеру, одну из противодесантных мин выбросило на берег Одесской области, ее уничтожили украинские военные.
В ООН предупреждали, что мины и другие взрывоопасные предметы, перемещенные после разрушения дамбы ГЭС, могут в итоге оказаться на пляжах вокруг Черного моря.