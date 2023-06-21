Наводнение, вызванное подрывом Каховской ГЭС, может разбросать мины по берегам Черного моря — ООН
Мины и другие взрывоопасные предметы, перемещенные в результате наводнения после разрушения Россией дамбы в Новой Каховке, могут оказаться на пляжах вокруг Черного моря.
Об этом заявил в среду Пол Хеслоп из отдела по противоминной деятельности Программы развития ООН в Украине во время пресс-конференции в Женеве.
— Я не удивлюсь, если увижу, что эти мины либо опустились до самого моря, либо (опустятся, — Ред.) в ближайшие месяцы, поскольку вода продолжает течь, (и мины, — Ред.) будут перенесены туда. К сожалению, мы можем увидеть, как противопехотные нажимные мины окажутся на пляжах вокруг Черного моря, — сказал он.
По словам Хеслопа, мины-лепестки — маленькие, герметичные и пластиковые — наполнены жидкой взрывчаткой и способны плавать на воде. Он уверен, что эти мины были “разбросаны в разных местах”. Другие более тяжелые взрывчатые вещества, такие как противотанковые мины, не смогли бы уплыть так далеко.
— Очевидно, что противотанковая мина весом 10 кг не проплывет такое же расстояние, как противопехотная мина весом 50-60 г. Так что да, загрязнение будет. Будет немного в море, будет немного в реках. Как мы с этим справимся? Это еще одна проблема, которую нужно решить, — сказал он.
Хеслоп добавил, что обрушение дамбы было “почти библейской катастрофой — и это еще до того, как вы добавите уравнение с минами”.
— Мы не знаем, чего мы не знаем. Мы знаем, что на южном берегу широко использовались мины, очевидно для предотвращения атаки через реку. … Я могу только сделать вывод, что ряд взрывных устройств, будь то НРБ (неразорвавшиеся боеприпасы), мины или противопехотные мины, были смыты вниз по реке, — продолжил он.
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