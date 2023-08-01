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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Відголос підриву ГЕС? На пляжі в Туреччині виявили майже 30 нерозірваних снарядів

Туреччина - Стамбул
Фото: Unsplash

У турецькому районі Шиле (провінція Стамбул) тимчасово закрили пляж після виявлення в морі біля узбережжя щонайменше 28 нерозірваних артилерійських снарядів.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, інцидент трапився на громадському пляжі Софулар.

Артилерійські снаряди помітила людина, яка заходила в море. Про це оповістили підрозділи жандармерії. Людей, які відпочивали на пляжі, евакуювали.

Місце обстежили спецпризначенці підводної оборони ВМС Туреччини. Під час пошукових робіт водолази обстежили дно біля пляжу та підтвердили, що йдеться саме про нерозірвані артилерійські снаряди.

Щонайменше 28 снарядів знаходилися на глибині 1 – 1,5 метра на відстані 10 метрів від узбережжя.

Фахівці доставили снаряди на берег. Однак було вирішено продовжити пошуки, оскільки є підозра, що в цьому районі може бути більше боєприпасів.

Пляж Софулар закритий для відвідувачів. Після завершення пошуків боєприпаси будуть знешкоджені: орієнтовно це станеться 2 серпня.

Варто зазначити, що пляж Софулар знаходиться на узбережжі Чорного моря.

Карта Туреччини

Карта: Google maps

У ніч на 6 червня окупаційні війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС. Цей воєнний злочин не лише спровокував підтоплення десятків населених пунктів та завдав серйозної шкоди екології, а й створив мінну небезпеку.

Адже потоки води знесли мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі Дніпра. І багато мін дрейфували в напрямку до Чорного моря.

Наприклад, одну з протидесантних мін викинуло на берег Одеської області, її знищили українські військові.

В ООН попереджали, що міни та інші вибухонебезпечні предмети, переміщені після руйнування дамби ГЕС, можуть зрештою опинитися на пляжах навколо Чорного моря.

Джерело: NTV Haber, Hürriyet

Каховська ГЕС, Пляж, Туреччина
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