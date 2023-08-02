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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Іран допомагає будувати заводи з виробництва дронів в РФ та Білорусі – ISW

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Іран займається будівництвом заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та РФ. Це допоможе Москві легше купувати іранські дрони, а Тегерану дасть численні економічні та військові переваги.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 31 липня міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін під час зустрічі зі своїм іранським колегою бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані, ймовірно, обговорювали створення заводу з виробництва дронів-камікадзе в Білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.

У травні 2023 року Україна заявляла, що іранські інженери вивчають, як перетворити заводи в Гомелі, Білорусь, на потужності з виробництва безпілотників. У червні адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що Іран допомагає Росії побудувати завод з виробництва безпілотників у російському Єлабузі.

У ISW вказують, що будівництво принесе користь як Росії, так і Ірану. Так, завод з виробництва іранських безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія під час транспортування дронів з Ірану через Близький Схід.

Іран виграє, отримуючи дохід для своєї економіки. Окрім того, Росія також може принести користь іранським військовим. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припускали, що Тегеран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Москві безпілотників.

Раніше у Держдепі США заявили, що Іран досі залишається найголовнішою військовою опорою Росії у війні проти України.

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Джерело: ISW
Іран, Білорусь, Війна в Україні, Дрони, Завод, Росія
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