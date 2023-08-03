МУС может выдать новые ордера на арест Путина

Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава МУС Петр Гофманский, передает Голос Америки.

Указано, что новые ордера зависят прежде всего от действий прокурора МУС.

— Он (прокурор МУС, — Ред.) может сделать запрос на ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но, безусловно, прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же, как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу, — сказал Гофманский.

Так, одним из дел, которые могли бы привести к новым ордерам на арест диктатора, является дело военных преступлений частной военной компании Вагнера.

При этом нужно собрать доказательства, что наемники ЧВК нарушают международное законодательство по указанию российских властей, а не благодаря непосредственному контролю.

— Если доказать, что бойцы группы Вагнера участвуют в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на этот момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке, в которой были российские офицеры, или в ней было только командование группы, — рассказала профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.

Однако одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками предоставил недавно сам Путин. Он признал, что Москва с мая 2022 года по май 2023 года “полностью финансировала” наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета.

— Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия Вагнера и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России, — отмечает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

Юристы указывают, что хотя финансирование само по себе может быть недостаточным доказательством, чтобы привлечь кого-то к ответственности за международное преступление, Путину уже не удастся отрицать “достаточный контроль” или непосредственную связь с группой Вагнера.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они непосредственно причастны к организации незаконного вывоза украинских детей в РФ.

Источник : Голос Америки

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