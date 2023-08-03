МКС може видати нові ордери на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд може видати нові ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив глава МКС Пьотр Гофманський, передає Голос Америки.

Зазначено, що нові ордери залежать насамперед від дій прокурора МКС.

– Він (прокурор МКС, – Ред.) може зробити запит на ордер на арешт у досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для оформлення майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само, як і в інших країнах, тож ми очікуємо, що буде більше дій із цього приводу, – сказав Гофманський.

Так, однією зі справ, які могли б стати причиною для нових ордерів на арешт диктатора, є справа воєнних злочинів приватної військової компанії Вагнера.

Водночас потрібно зібрати докази, що найманці ПВК порушують міжнародне законодавство за вказівками російської влади, а не через безпосередній контроль.

– Якщо довести, що бійці групи Вагнера беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись, чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери, чи в ньому було тільки командування групи, – розповіла професор права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

Однак один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року до травня 2023 року “повністю фінансувала” найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету.

– Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії Вагнера та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії, – наголошує професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

Правники зазначають, що хоча фінансування саме по собі може бути недостатнім доказом, щоб притягнути когось до відповідальності за міжнародний злочин, Путіну вже не вдасться заперечувати “достатній контроль” чи безпосередній зв’язок із групою Вагнера.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони безпосередньо причетні до організації незаконного вивезення українських дітей до РФ.

Джерело : Голос Америки

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