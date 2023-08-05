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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Атака на корабль в бухте Новороссийска стала первой угрозой нефтяному экспорту России – FT

Оленегорський горняк
Фото: Depositphotos

Атака морского беспилотника на большой десантный корабль Оленегорский горняк в Новороссийской бухте впервые поставила под угрозу инфраструктуру российского экспорта нефти, которая является одним из источников финансирования войны в Украине.

Издание Financial Times отмечает, что атака на корабль произошла после серии российских ударов по экспортной инфраструктуре Украины в течение последних недель после выхода Москвы из зерновой сделки.

Издание также предполагает, что атака на нефтеэкспортную инфраструктуру, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах.

Вашингтон долгое время возглавлял усилия по удержанию российской нефти на рынке, чтобы предотвратить рост мировых цен и нанесение ущерба мировой экономике. Джо Байден хочет, чтобы цены на нефть стабильными накануне президентских выборов в США в 2024 году.

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Отмечается, что Новороссийск — крупная военно-морская база и главный черноморский нефтяной порт РФ, экспортирующий около 600 тыс. баррелей в день. Он расположен к востоку от временно оккупированного россиянами Крыма.

Новороссийск также является основным пунктом экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается линия Каспийского трубопроводного консорциума мощностью 1,2 млн баррелей в сутки. В то же время, в Казахстане заявили, что инфраструктуре трубопровода не было нанесено никакого вреда.

— Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом, — считает экс-аналитик ЦРУ Гелима Крофт.

По ее мнению, одно из беспокойств США заключается в том, что поддерживать Украину станет труднее на фоне энергетического кризиса.

За последний месяц цены на нефть выросли почти на 15% до почти $85 за баррель, но реакция рынка на атаку в пятницу была относительно приглушенной: нефть марки Brent подорожала на 1,2% до $86 за баррель.

4 августа в бухте Новороссийска Краснодарского края РФ подбит большой десантный корабль Оленегорский горняк. Атаку, вероятно, осуществили безэкипажные катера-камикадзе.

Источник: Financial Times
Война в Украине, Корабель, нефть, Чорноморський флот РФ
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