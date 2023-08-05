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Юлия Соколова, редактор ленты

В ближайшее время не поплывет: ГУР о последствиях поражения Оленегорского горняка

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

Для России будет проблематично восстановить десантный корабль Оленегорский горняк, который был поражен в районе бухты Новороссийска в ночь на 4 августа.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

Он назвал повреждения корабля очень значительными.

– С технической точки зрения в ближайшее время восстановить этот большой десантный корабль для врага будет довольно проблематично. Потому что это конструкция, которая производилась не на территории современной РФ. Повреждения там очень значительные. И конечно в ближайшее время мы этот Оленегорский горняк не увидим, – подчеркнул Юсов.

В то же время он напомнил, что у РФ есть и другие военные суда. А потому “неопознанным плавающим объектам есть над чем работать”.

Представитель ГУР добавил, что последние инциденты с российскими кораблями (такими, как Оленегорский горняк и танкер SIG) являются прямым следствием вторжения рашистов в Украину. И, как оказалось, их флот “кажется не таким уж неуязвимым для других меньших, но более современных средств”.

Юсов отметил, что оккупанты теперь не могут чувствовать себя в безопасности ни на суше, ни в оккупированном украинском море.

– Конечно, это все прекратится, когда оккупанты покинут и деоккупируют нашу территорию, и суверенитет Украины будет восстановлен, — подытожил представитель ГУР.

Атака на Оленегорский горняк – что известно

Большой десантный корабль Оленегорский горняк был подбит в ночь на 4 августа у Новороссийска. По неподтвержденным данным, к атаке мог быть причастен надводный дрон, начиненный взрывчаткой.

Корабль получил серьезную пробоину и накренился на бок.

Оккупанты отбуксировали его в бухту Новороссийска.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Корабель, Разведка, флот РФ, Чорноморський флот РФ
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