Атака на корабель у бухті Новоросійська стала першою загрозою нафтовому експорту Росії – FT

Атака морського безпілотника на великий десантний корабель Оленегорский горняк у Новоросійській бухті вперше поставила під загрозу інфраструктуру російського експорту нафти, яка є одним із джерел фінансування війни в Україні.

Видання Financial Times зазначає, що атака на корабель сталася після серії російських ударів по експортній інфраструктурі України протягом останніх тижнів після виходу Москви з зернової угоди.

Видання також припускає, що атака на нафтоекспортну інфраструктуру, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях.

Вашингтон тривалий час очолював зусилля з утримання російської нафти на ринку, щоб запобігти зростанню світових цін і завданню шкоди світовій економіці. Джо Байден хоче, щоб ціни на нафту стабільними напередодні президентських виборів у США у 2024 році.

Зазначається, що Новоросійськ – велика військово-морська база та головний чорноморський нафтовий порт РФ, що експортує близько 600 тис. барелів на день. Він розташований на схід від тимчасово окупованого росіянами Криму.

Новоросійськ також є основним пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму потужністю 1,2 млн барелів на добу. Водночас, у Казахстані заявили, що інфраструктурі трубопроводу не було завдано жодної шкоди.

– Все, що може призвести до скорочення поставок російської нафти на ринок, не буде вітатися Білим домом, – вважає ексаналітик ЦРУ Геліма Крофт.

На її думку, одне із занепокоєнь США полягає у тому, що підтримувати Україну стане важче на тлі енергетичної кризи.

За останній місяць ціни на нафту зросли майже на 15% до майже $85 за барель, але реакція ринку на атаку у п’ятницю була відносно приглушеною: нафта марки Brent подорожчала на 1,2% до $86 за барель.

4 серпня в бухті Новоросійська Краснодарського краю РФ підбито великий десантний корабель Оленегорский горняк. Атаку, ймовірно, здійснили безекіпажні катери-камікадзе.

Джерело : Financial Times

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