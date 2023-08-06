Новий раунд мирних переговорів щодо України може пройти в рамках саміту G20 в Індії – ЗМІ

В рамках осіннього саміту G20, що відбудеться Індії може пройти наступний раунд мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Як розповів журналістам французький дипломат, наступний етап переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Водночас він зауважив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не хотіли бачити Росію на наступних переговорах щодо України.

Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що цей процес має включати Росію “в тій чи іншій формі”.

Нагадаємо, під час саміту у Саудівській Аравії, який відбувся цими вихідними, Китай підтримав проведення третього раунду переговорів щодо пошуку мирного врегулювання війни в Україні.

У переговорах взяли участь, зокрема, США, Індія, країни ЄС і спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

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