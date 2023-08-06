Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ

Після зустрічі високопосадовців у Саудівській Аравії Китай підтримав проведення третього раунду переговорів щодо пошуку мирного врегулювання війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Зазначено, що у переговорах взяли участь, зокрема, США, Індія, країни ЄС і спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

– У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи є спільними, – сказав Лі Хуей перед початком зустрічі.

Джерело видання в ЄС повідомило, що Китай “брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні”.

– Участь Китаю розглядається як великий дипломатичний приз – він був запрошений на переговори в Копенгагені в червні, але не був присутній, – йдеться у повідомленні.

Саміт у Джидді (Саудівська Аравія) пройшов 5-6 серпня та став другим після аналогічного форуму в Копенгагені. Він мав на меті виробити ключові принципи щодо припинення війни Росії проти України. У переговорах взяли участь понад 40 країн.

Раніше в Офісі президента повідомили, що більшість країн уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Джерело : The Guardian

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