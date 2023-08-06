Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ

Китай
Фото: Depositphotos

Після зустрічі високопосадовців у Саудівській Аравії Китай підтримав проведення третього раунду переговорів щодо пошуку мирного врегулювання війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Зазначено, що у переговорах взяли участь, зокрема, США, Індія, країни ЄС і спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

– У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи є спільними, – сказав Лі Хуей перед початком зустрічі.

Джерело видання в ЄС повідомило, що Китай “брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні”.

– Участь Китаю розглядається як великий дипломатичний приз – він був запрошений на переговори в Копенгагені в червні, але не був присутній, – йдеться у повідомленні.

Саміт у Джидді (Саудівська Аравія) пройшов 5-6 серпня та став другим після аналогічного форуму в Копенгагені. Він мав на меті виробити ключові принципи щодо припинення війни Росії проти України. У переговорах взяли участь понад 40 країн.

Раніше в Офісі президента повідомили, що більшість країн уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Читайте також
Не зможуть зупинити людей – Буданов про ризик того, що Захід примусить Україну до миру
Кирило Буданов

Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Китай
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У День повітряних сил Зеленський оглянув зразки зброї, що перебуває на озброєнні захисників неба
Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ
Скільки десантників РФ було вбито чи поранено в Україні – дані розвідки Британії
Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ
За минулий тиждень ЗСУ знищили 4 тис. окупантів та понад 600 одиниць військової техніки – Павлюк
знищена техніка окупантів
Утворилися великі вирви: по Чонгарському мосту “прильоти”
Вибух
Багато країн вже визначили, який пункт Формули миру реалізовуватимуть – ОП про результати саміту в Джидді
Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (06.08.2023)
Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (06.08.2023)
Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (06.08.2023)
Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (06.08.2023
Китай підтримує подальші мирні переговори щодо України після саміту в Саудівській Аравії – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь