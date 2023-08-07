Бойтесь справедливой мести. Хакеры взломали сайт с данными о владельцах недвижимости в Москве
В ночь на понедельник, 7 августа, хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), который содержит данные о владельцах недвижимости в Москве и Московской области.
Сообщение об атаке появилось на главной странице сайта МосгорБТИ.
— Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, которые поддерживают войну с Украиной, переданы Силам обороны Украины, — говорится в сообщении.
Объявление на главной странице также содержит ссылки на Twitter и Telegram страницы хакеров. В описании указано, что они работают для мира в Украине.
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