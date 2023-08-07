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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Бійтесь справедливої помсти. Хакери зламали сайт з даними про власників нерухомості в Москві

Бійтесь справедливої помсти. Хакери зламали сайт з даними про власників нерухомості в Москві
Фото: Depositphotos

У ніч проти понеділка, 7 серпня, хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ), який містить дані про власників нерухомості в Москві та Московській області.

Повідомлення про атаку з’явилось на головній сторінці сайту МосміськБТІ.

– Всі дані про місця проживання і власність жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв’язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані Силам оборони України, – йдеться у повідомленні.

Бійтесь справедливої помсти. Хакери зламали сайт з даними про власників нерухомості в Москві

Скриншот з сайту МосміськБТІ

Оголошення на головній сторінці також містить посилання на Twitter та Telegram cторінки хакерів. У описі вказано, що вони працюють для миру в Україні.

Раніше українські хакери “привітали” ВМС Росії з професійним святом, розіславши військовим, зокрема і командирам окупантів, вірусні СМС з відео атак на російські військові кораблі. 

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Війна в Україні, Москва, Росія, Хакери
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