Бійтесь справедливої помсти. Хакери зламали сайт з даними про власників нерухомості в Москві
У ніч проти понеділка, 7 серпня, хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ), який містить дані про власників нерухомості в Москві та Московській області.
Повідомлення про атаку з’явилось на головній сторінці сайту МосміськБТІ.
– Всі дані про місця проживання і власність жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв’язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані Силам оборони України, – йдеться у повідомленні.
Оголошення на головній сторінці також містить посилання на Twitter та Telegram cторінки хакерів. У описі вказано, що вони працюють для миру в Україні.
Раніше українські хакери “привітали” ВМС Росії з професійним святом, розіславши військовим, зокрема і командирам окупантів, вірусні СМС з відео атак на російські військові кораблі.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський