Показали, как тонет Москва и сняли данные с телефонов: хакеры поздравили российских моряков с днем ВМФ

Украинские хакеры поздравили ВМС России с профессиональным праздником разослав военным, в том числе и командирам вирусные СМС видео с атаками на российские военные корабли и троянским вирусом.

Об этом сообщают в ГУР МО.

СМС поступали в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp. В разведке отметили, что моряки сердечно благодарили за поздравления и только потом открывали указанное видео.

– Само поздравление содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер Москва. В сообщениях содержалась троянская программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы, – рассказали в ГУР, и отметили, что в настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается.

Также, одновременно с СМС-рассылкой хакеры взломали серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт Евразийского экономического союза.

На этих ресурсах также было размещено видеопоздравление и скопирована закрытая информация.

Напомним, в мае хакеры взломали официальный сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино. На главной странице патриаршего Подворья разместили молитву и тексты в поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Источник : ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.