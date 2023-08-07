Польша обвинила РФ и Беларусь в организации кампании по притоку мигрантов в ЕС

Россия и Беларусь организовали очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик в интервью журналистам AFP.

Он отметил, что ситуация хоть и “не такая хаотичная, как два года назад”, но все равно вызывает беспокойство.

— Мы говорим об операции, организованной российскими и белорусскими спецслужбами, которая становится все более и более интенсивной, — сказал он.

Руководитель польской пограничной службы Томаш Прага назвал белорусские службы “преступной группировкой, которая руководит нелегальной миграцией” и “получает с этого огромные прибыли”.

По его словам, в этом году из Беларуси в Польшу пытались въехать 19 тыс. мигрантов, по сравнению с 16 тыс. за весь 2022 год.

Только в прошлом месяце границу хотели пересечь более 4 тыс. мигрантов.

В ответ на это пограничная служба Польши попросила Минобороны направить к границе с Беларусью еще 1 тыс. военных.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.

Источник : The Guardian

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