Польша обвинила РФ и Беларусь в организации кампании по притоку мигрантов в ЕС
Россия и Беларусь организовали очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик в интервью журналистам AFP.
Он отметил, что ситуация хоть и “не такая хаотичная, как два года назад”, но все равно вызывает беспокойство.
— Мы говорим об операции, организованной российскими и белорусскими спецслужбами, которая становится все более и более интенсивной, — сказал он.
Руководитель польской пограничной службы Томаш Прага назвал белорусские службы “преступной группировкой, которая руководит нелегальной миграцией” и “получает с этого огромные прибыли”.
По его словам, в этом году из Беларуси в Польшу пытались въехать 19 тыс. мигрантов, по сравнению с 16 тыс. за весь 2022 год.
Только в прошлом месяце границу хотели пересечь более 4 тыс. мигрантов.
В ответ на это пограничная служба Польши попросила Минобороны направить к границе с Беларусью еще 1 тыс. военных.
Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.
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