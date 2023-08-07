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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Используют опыт войны. Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши

білоруські військові
Фото: Depositphotos

Белорусские военные начали учения у границ Литвы и Польши. Маневры проводят вблизи Сувальского коридора.

– Во время подготовки активно использовался опыт войны, а именно — широкое применение БпЛА, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск, – заявили в Минобороны.

Участвуют ли в учениях боевики ЧВК Вагнера, не сообщается.

Напомним, во вторник, 1 августа, Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время учений.

Тем временем страна планирует увеличить количество войск на востоке страны и усилить охрану границы с Беларусью вертолетами и радарами Bystra, а также готовится закрыть границу. 

Вслед за Польшей Литва тоже намерена закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью в ответ на передислокацию в эту страну наемников ЧВК Вагнера.

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Беларусь, Военные учения, Литва, Польша
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