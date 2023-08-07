Польща звинуватила РФ та Білорусь в організації кампанії із припливу мігрантів до ЄС

Росія та Білорусь організували чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Васік в інтерв’ю журналістам AFP.

Він зауважив, що ситуація хоч і “не така хаотична, як два роки тому”, але все одно викликає занепокоєння.

– Ми говоримо про операцію, організовану російськими та білоруськими спецслужбами, яка стає все більш і більш інтенсивною, – сказав він.

Керівник польської прикордонної служби Томаш Прага назвав білоруські служби “злочинним угрупованням, яке керує нелегальною міграцією” і “отримує з цього величезні прибутки”.

За його словами, цього року з Білорусі до Польщі намагалися в’їхати 19 тис. мігрантів, порівняно з 16 тис. за весь 2022 рік.

Лише минулого місяця кордон хотіли перетнути понад 4 тис. мігрантів.

У відповідь на це прикордонна служба Польщі попросила Міноборони направити до кордону з Білоруссю ще 1 тис. військових.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу.

Джерело : The Guardian

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