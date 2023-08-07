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Юлия Захарченко, редактор ленты

Польша направит к границе с Беларусью еще 1 тыс. военных

Польша направит к границе с Беларусью еще 1 тыс. военных
Фото: Pexels

Пограничная служба Польши попросила Министерство обороны направить к границе с Беларусью еще 1 тыс. военных. Этот шаг произошел из-за увеличения попыток незаконного пересечения границы.

Глава пограничной службы Польши Томаш Прага заявил, что в этом году польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 19 тыс. человек по сравнению с 16 тыс. гражданами в прошлом году.

Недавно также Польша построила на границе с Беларусью забор, оборудованный электронной защитой.

В последние недели вблизи границы появились наемники частной военной компании Вагнера, которая, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, планирует дестабилизацию ситуации на восточном фланге НАТО.

Ранее Польша, Европейский Союз, НАТО и другие страны обвиняли Беларусь в намеренном разжигании мигрантского кризиса на границе, позволяя людям, которые хотят приехать в ЕС с Ближнего Востока и Африки, направляться в Минск, а затем предоставляя им транспорт в Польшу.

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Источник: The Guardian
Беларусь, ЧВК Вагнера, Польша, Прикордонники
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