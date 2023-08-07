Польша направит к границе с Беларусью еще 1 тыс. военных
Пограничная служба Польши попросила Министерство обороны направить к границе с Беларусью еще 1 тыс. военных. Этот шаг произошел из-за увеличения попыток незаконного пересечения границы.
Глава пограничной службы Польши Томаш Прага заявил, что в этом году польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 19 тыс. человек по сравнению с 16 тыс. гражданами в прошлом году.
Недавно также Польша построила на границе с Беларусью забор, оборудованный электронной защитой.
В последние недели вблизи границы появились наемники частной военной компании Вагнера, которая, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, планирует дестабилизацию ситуации на восточном фланге НАТО.
Ранее Польша, Европейский Союз, НАТО и другие страны обвиняли Беларусь в намеренном разжигании мигрантского кризиса на границе, позволяя людям, которые хотят приехать в ЕС с Ближнего Востока и Африки, направляться в Минск, а затем предоставляя им транспорт в Польшу.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко