Ликвидация ядерного оружия является наивысшим приоритетом ООН в сфере разоружения — Гутерриш
В 78-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир избавиться от ядерного оружия.
Об этом сообщает Интерфакс.
— Мы должны освободить мир от этого бесчеловечного оружия, — сказал он.
По его словам, ликвидация ядерного оружия является наивысшим приоритетом ООН в сфере разоружения, ведь “риск ядерной катастрофы сейчас находится на самом высоком уровне со времен холодной войны”.
— Перед лицом этих угроз мировое сообщество должно выступать единым фронтом. Любое применение ядерного оружия неприемлемо, — добавил генсек.
Гутерреш подчеркнул, что единственный способ устранить ядерную угрозу — это устранить ядерное оружие.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в убийстве 136 детей в Украине в 2022 году, добавив ее вооруженные силы в глобальный список преступников.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский