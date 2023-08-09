Ликвидация ядерного оружия является наивысшим приоритетом ООН в сфере разоружения — Гутерриш

В 78-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир избавиться от ядерного оружия.

Об этом сообщает Интерфакс.

— Мы должны освободить мир от этого бесчеловечного оружия, — сказал он.

По его словам, ликвидация ядерного оружия является наивысшим приоритетом ООН в сфере разоружения, ведь “риск ядерной катастрофы сейчас находится на самом высоком уровне со времен холодной войны”.

— Перед лицом этих угроз мировое сообщество должно выступать единым фронтом. Любое применение ядерного оружия неприемлемо, — добавил генсек.

Гутерреш подчеркнул, что единственный способ устранить ядерную угрозу — это устранить ядерное оружие.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в убийстве 136 детей в Украине в 2022 году, добавив ее вооруженные силы в глобальный список преступников.

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