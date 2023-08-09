Ліквідація ядерної зброї є найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння – Гутерреш

У 78-мі роковини атомного бомбардування Нагасакі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ позбутися ядерної зброї.

Про це повідомляє Інтерфакс.

– Ми повинні звільнити світ від цієї нелюдської зброї, – сказав він.

За його словами, ліквідація ядерної зброї є найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння, адже “ризик ядерної катастрофи зараз перебуває на найвищому рівні з часів холодної війни”.

– Перед обличчям цих загроз світова спільнота має виступати єдиним фронтом. Будь-яке застосування ядерної зброї є неприйнятним, – додав генсек.

Гутерреш наголосив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – це усунути ядерну зброю.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши її збройні сили до глобального списку злочинців.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.