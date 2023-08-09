Ліквідація ядерної зброї є найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння – Гутерреш
У 78-мі роковини атомного бомбардування Нагасакі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ позбутися ядерної зброї.
Про це повідомляє Інтерфакс.
– Ми повинні звільнити світ від цієї нелюдської зброї, – сказав він.
За його словами, ліквідація ядерної зброї є найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння, адже “ризик ядерної катастрофи зараз перебуває на найвищому рівні з часів холодної війни”.
– Перед обличчям цих загроз світова спільнота має виступати єдиним фронтом. Будь-яке застосування ядерної зброї є неприйнятним, – додав генсек.
Гутерреш наголосив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – це усунути ядерну зброю.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши її збройні сили до глобального списку злочинців.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський