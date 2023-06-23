ООН добавила Россию в список позора за убийство детей в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг обвинил Россию в убийстве 136 детей в Украине в 2022 году, добавив ее вооруженные силы в глобальный список преступников.

Об этом говорится в докладе Совету Безопасности ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Организация Объединенных Наций также подтвердила, что российские вооруженные силы и связанные с ними группы покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы. Российские вооруженные силы также использовали 91 ребенка в качестве живого щита, говорится в докладе.

Россия отрицает нападения на гражданских лиц с момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

В докладе также подтверждается, что украинские вооруженные силы убили 80 детей, покалечили 175 детей и совершили 212 нападений на школы и больницы. Украинские вооруженные силы не входят в глобальный список нарушителей.

Гутерриш заявил в докладе, что он “особенно потрясен” большим количеством убитых и искалеченных детей и нападениями на школы и больницы со стороны российских вооруженных сил.

Ежегодный доклад Гутерриша Совету Безопасности, состоящему из 15 членов, о детях и вооруженных конфликтах охватывает случаи убийства, нанесения увечий, сексуального насилия, похищения или вербовки детей, отказа в доступе к помощи и нападения на школы и больницы.

Доклад был составлен Вирджинией Гамба, специальным представителем Гутерриша по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

В прошлом месяце Гамба посетила Украину и Россию, где встретилась с российским уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которую Международный уголовный суд хочет арестовать по обвинению в военных преступлениях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из Украины и незаконном перемещении людей в Россию из Украины после вторжения России 24 февраля 2022 года.

Москва заявила, что ордера не имеют юридической силы, поскольку Россия не подписала договор о создании МУС.

В докладе ООН о детях и вооруженных конфликтах подтверждается факт похищения 91 ребенка российскими вооруженными силами; все они были впоследствии освобождены. В докладе также подтверждена передача 46 детей в Россию из Украины.

Москва не скрывает программу, в рамках которой она вывезла в Россию тысячи украинских детей, но представляет ее как гуманитарную кампанию по защите сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий.

Источник : Reuters

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