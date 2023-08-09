Взгляды Китая и РФ на окончание войны все больше не совпадают — ISW
Китай все больше расходится с РФ в том, как должна закончиться война против Украины.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Такой вывод аналитики сделали после переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и директором Коммунистической партии Китая управления Центральной комиссии по иностранным делам Ван И после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии.
В ISW обратили внимание, что российское и китайское внешнеполитические ведомства по-разному представили разговор.
Так, в российском МИД сообщили, что Лавров и Ван И “затронули ряд “горячих” региональных тем, включая украинский кризис”, а в МИД Китая сообщили, что российская и китайская стороны “обменялись мнениями” по поводу войны.
— Описание переговоров в Министерстве иностранных дел Китая может свидетельствовать о том, что Кремль становится недовольным постоянными усилиями Китая продвигать свой мирный план на международных форумах, что согласуется с предварительными оценками ISW о том, что Китай не заинтересован в “безграничном партнерстве” с Россией, как хочет Кремль, — говорится в материале.
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский