Взгляды Китая и РФ на окончание войны все больше не совпадают — ISW

Китай все больше расходится с РФ в том, как должна закончиться война против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Такой вывод аналитики сделали после переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и директором Коммунистической партии Китая управления Центральной комиссии по иностранным делам Ван И после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии.

В ISW обратили внимание, что российское и китайское внешнеполитические ведомства по-разному представили разговор.

Так, в российском МИД сообщили, что Лавров и Ван И “затронули ряд “горячих” региональных тем, включая украинский кризис”, а в МИД Китая сообщили, что российская и китайская стороны “обменялись мнениями” по поводу войны.

— Описание переговоров в Министерстве иностранных дел Китая может свидетельствовать о том, что Кремль становится недовольным постоянными усилиями Китая продвигать свой мирный план на международных форумах, что согласуется с предварительными оценками ISW о том, что Китай не заинтересован в “безграничном партнерстве” с Россией, как хочет Кремль, — говорится в материале.

Ранее в британской разведке сообщили, от каких судов больше всего зависят войска РФ.

Источник : ISW

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