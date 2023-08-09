Серия атак дронов на российские корабли: от каких судов больше всего зависят войска РФ

Российские войска, сосредоточенные в Сирии и Средиземном море, очень зависимы от судов SIG, Sparta IV и нескольких других гражданских судов.

Именно SIG и Sparta IV, хоть и ходят под гражданскими флагами, уже давно заключили контракты на транспортировку топлива и военных грузов между Россией и Сирией.

А все потому, что российские военные корабли не могут пройти через Босфор с 28 февраля 2022 года.

В разведке Минобороны Великобритании отмечают: атаки морскими дронами все больше превращаются в основной компонент современной морской войны.

На правдивость их предположения указывает, в частности, то, что только в начале августа, вероятно, морские дроны атаковали и повредили российский торговый танкер Sig, большой десантный корабль Оленегорский горняк, а также пока не поразили патрульные катера, вероятно, сопровождавшие торговое судно Sparta IV.

Британские разведчики не исключают, что в дальнейшем морские надводные дроны будут атаковать самые слабые звенья морских путей поставок России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Yörük Işık

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