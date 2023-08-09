Серия атак дронов на российские корабли: от каких судов больше всего зависят войска РФ
Российские войска, сосредоточенные в Сирии и Средиземном море, очень зависимы от судов SIG, Sparta IV и нескольких других гражданских судов.
Именно SIG и Sparta IV, хоть и ходят под гражданскими флагами, уже давно заключили контракты на транспортировку топлива и военных грузов между Россией и Сирией.
А все потому, что российские военные корабли не могут пройти через Босфор с 28 февраля 2022 года.
В разведке Минобороны Великобритании отмечают: атаки морскими дронами все больше превращаются в основной компонент современной морской войны.
На правдивость их предположения указывает, в частности, то, что только в начале августа, вероятно, морские дроны атаковали и повредили российский торговый танкер Sig, большой десантный корабль Оленегорский горняк, а также пока не поразили патрульные катера, вероятно, сопровождавшие торговое судно Sparta IV.
Британские разведчики не исключают, что в дальнейшем морские надводные дроны будут атаковать самые слабые звенья морских путей поставок России.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Yörük Işık
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский