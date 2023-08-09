Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW
Китай дедалі більше розходиться з РФ у тому, як повинна закінчитися війна проти України.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Такий висновок аналітики зробили після переговорів між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і директором Комуністичної партії Китаю управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії.
У ISW звернули увагу, що російське і китайське зовнішньополітичні відомства по-різному представили розмову.
Так, у російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван І “зачепили низку “гарячих” регіональних тем, зокрема українську кризу”, а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони “обмінялися думками” щодо війни.
– Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у “безмежному партнерстві” із Росією, як хоче Кремль, – йдеться у матеріалі.
Раніше у британській розвідці повідомили, від яких суден найбільше залежать війська РФ.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський