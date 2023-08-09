Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW

Китай дедалі більше розходиться з РФ у тому, як повинна закінчитися війна проти України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Такий висновок аналітики зробили після переговорів між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і директором Комуністичної партії Китаю управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії.

У ISW звернули увагу, що російське і китайське зовнішньополітичні відомства по-різному представили розмову.

Так, у російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван І “зачепили низку “гарячих” регіональних тем, зокрема українську кризу”, а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони “обмінялися думками” щодо війни.

– Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у “безмежному партнерстві” із Росією, як хоче Кремль, – йдеться у матеріалі.

Раніше у британській розвідці повідомили, від яких суден найбільше залежать війська РФ.

Джерело : ISW

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