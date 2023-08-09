Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW

Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW
Фото: Getty Images

Китай дедалі більше розходиться з РФ у тому, як повинна закінчитися війна проти України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Такий висновок аналітики зробили після переговорів між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і директором Комуністичної партії Китаю управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії.

У ISW звернули увагу, що російське і китайське зовнішньополітичні відомства по-різному представили розмову.

Так, у російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван І “зачепили низку “гарячих” регіональних тем, зокрема українську кризу”, а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони “обмінялися думками” щодо війни.

– Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у “безмежному партнерстві” із Росією, як хоче Кремль, – йдеться у матеріалі.

Раніше у британській розвідці повідомили, від яких суден найбільше залежать війська РФ.

Читайте також
РФ створила потужне угруповання для наступу на Куп’янський напрямок – Сирський
ЗСУ, українська армія

Джерело: ISW
Війна в Україні, Китай, Росія, Росія-Китай, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
69% українців не виїздили за період повномасштабної війни – опитування Viber
Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW
Скоро будуть на лівому березі. Кім показав відео з загадковими човнами
Віталій Кім
Cпеціальний формат Ставки: Зеленський у вузькому колі обговорив наступ ЗСУ
Володимир Зеленський
США оголосять про новий пакет допомоги для України вже наступного тижня – Держдеп
США Україна
Серія пожеж у РФ: у Курчатові горить п’ятиповерхівка
Пожежа в Курчатові Курської області РФ
Відео
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (09.08.2023)
Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (09.08.2023)
Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (09.08.2023)
Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW
Її щоденно катували: історія жінки, яка пережила 7 місяців полону
Погляди Китаю і РФ на закінчення війни різняться дедалі більше – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь