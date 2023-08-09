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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В 70 км от Москвы: в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В 70 км от Москвы: в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв.

Информация уточняется. На место следуют экстренные службы.

РосСМИ пишут, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предприятие занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

Позже экстренные службы РФ сообщили, что причиной взрыва стал человеческий фактор. В итоге был разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров. Перед этим росСМИ писали, что по зданию ударил беспилотник.

Сообщается, что на заводе в Сергиевом Посаде объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

Справка. Сергиев Посад находится на северо-востоке от Москвы. До столицы Кремля откуда немного больше 70 км.

Взрыв в России 9 августа 2023 года — что известно о взрывах в Сергиевом Посаде Московской области

К слову, ранее сообщалось, что ночью 9 августа в Москву направлялись два беспилотника.

Кроме того, 5 августа стало известно о взрывах в Тульской и Калужской областях России.

Фото: скрин с видео

Безпілотники, Взрыв, Москва, Росія
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