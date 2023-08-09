В 70 км от Москвы: в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
В Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв.
Информация уточняется. На место следуют экстренные службы.
РосСМИ пишут, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предприятие занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.
Позже экстренные службы РФ сообщили, что причиной взрыва стал человеческий фактор. В итоге был разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров. Перед этим росСМИ писали, что по зданию ударил беспилотник.
Сообщается, что на заводе в Сергиевом Посаде объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.
Справка. Сергиев Посад находится на северо-востоке от Москвы. До столицы Кремля откуда немного больше 70 км.
К слову, ранее сообщалось, что ночью 9 августа в Москву направлялись два беспилотника.
Кроме того, 5 августа стало известно о взрывах в Тульской и Калужской областях России.
Фото: скрин с видео
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский