У 70 км від Москви: у Сергієвому Посаді пролунав потужний вибух
У Сергієвому Посаді у Московській області стався потужний вибух. Попередньо, безпілотник вдарив по будівлі, пише 112.
Інформація уточнюється. На місце виїжджають екстрені служби.
РосЗМІ пишуть, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. Підприємство займається виробництвом спостережної техніки, медичного обладнання, лабораторних приладів, дозиметричного обладнання та технічних засобів безпеки.
Повідомляють, що на заводі у Сергієвому Посаді оголошено евакуацію з усіх будівель і цехів, зокрема орендованих.
Довідка. Сергієв Посад знаходиться на північному сході від Москви. До столиці Кремля звідки трошки більше 70 км.
До речі, повідомлялось, що уночі 9 серпня до Москви прямували два безпілотники.
Крім того, 5 серпня стало відомо про вибухи у Тульській та Калузькій областях Росії.
Фото: скрін з відео
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський