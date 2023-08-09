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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У 70 км від Москви: у Сергієвому Посаді пролунав потужний вибух

У 70 км від Москви: у Сергієвому Посаді пролунав потужний вибух

У Сергієвому Посаді у Московській області стався потужний вибух. Попередньо, безпілотник вдарив по будівлі, пише 112.

Інформація уточнюється. На місце виїжджають екстрені служби.

РосЗМІ пишуть, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. Підприємство займається виробництвом спостережної техніки, медичного обладнання, лабораторних приладів, дозиметричного обладнання та технічних засобів безпеки.

Повідомляють, що на заводі у Сергієвому Посаді оголошено евакуацію з усіх будівель і цехів, зокрема орендованих.

Довідка. Сергієв Посад знаходиться на північному сході від Москви. До столиці Кремля звідки трошки більше 70 км.

Вибух у Росії 9 серпня 2023 року – що відомо про вибухи у Сергієвому Посаді Московської області

До речі, повідомлялось, що уночі 9 серпня до Москви прямували два безпілотники.

Крім того, 5 серпня стало відомо про вибухи у Тульській та Калузькій областях Росії.

Фото: скрін з відео

Безпілотники, Вибух, Москва, Росія
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