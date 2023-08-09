Юлия Соколова, редактор ленты
Юлия Соколова, редактор ленты
Защита от баллистики, крылатых ракет и вражеской авиации: что известно о ЗРК Patriot
Американские комплексы ПВО Patriot помогают Украине защищать небо от ракетных атак РФ. 9 августа Германия сообщила о передаче Украине еще двух таких ЗРК.
Что такое зенитно-ракетный комплекс Patriot, о его характеристиках и стоимости – читайте в материале.
Характеристики Patriot
MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс. Его использует армия США и его союзники. Производится комплекс американской компанией Raytheon, которая является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.
Кроме пусковых установок и собственно ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.
ЗРК Patriot поступил на вооружение еще в 1982 году. Его впервые применили в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда Patriot активно использовался как противоракетный, а не как противовоздушный ЗРК, против иракских ракет.
С тех пор Patriot и ракеты-перехватчики, применяемые в нем, были оптимизированы для защиты от тактических баллистических ракет. Также они эффективны против крылатых ракет и военной авиации.
Основные характеристики MIM-104 Patriot:
- максимальная дальность перехвата цели – 80 км;
- минимальная дальность перехвата цели – 3 км;
- максимальная высота перехвата цели – 24 км;
- минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;
- количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);
- вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);
- масса ракеты – 912 кг.
Модификации ЗРК Patriot
Сейчас эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы — Patriot PAC-3. Стоимость поставки 9 батарей систем (по 4 пусковых установки на батарею) может достигать $9 млрд. Но в их состав входят:
- 36 пусковых установок зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пусковые установки);
- 288 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3;
- 216 зенитных управляемых ракет с усовершенствованным наведением GEM-T;
- 10 комплектов радиолокационных станций с фазированной решеткой;
- 10 контрольных станций захвата цели.
Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 млн.
Patriot PAC-3 поступил на вооружение в 2001 году. Вероятность поражения тактической ракеты одной ракетой и без помех составляет 0,6-0,8, самолета – 0,8-0,9.
Максимальная скорость цели – 1 600 метров в секунду. Высота поражения баллистических целей составляет до 15 км.
Недостатком Patriot PAC-3 считается то, что его режим нуждается в специальном спутнике, находящемся на орбите. Такой спутник должен заранее передать координаты ракеты и траекторию ее полета на локационную станцию комплекса.
В каких странах используют Patriot
По данным компании-производителя Raytheon, ЗРК Patriot уже закуплены рядом стран мира, в том числе и соседями Украины. Так, в сентябре 2020 года первая система этого ЗРК была доставлена в Румынию.
Сумма соглашения, достигнутого в 2017 году между США и Румынией о покупке ЗРК, составляет $3,9 млрд.
Польша договорилась о закупке Patriot у США еще в 2018 году. Стоимость сделки – $4,75 млрд.
Комплексы MIM-104 Patriot с 1989 года находятся на вооружении и германского Бундесвера. Кроме Германии и Румынии, в Европе MIM-104 Patriot находятся на вооружении армий Нидерландов, Греции, Испании.
ЗРК Patriot в Украине
О том, что Украина получила первые ЗРК Patriot, стало известно в середине апреля 2023 года. Этому предшествовали учения украинских военных, которые за рубежом осваивали новые системы.
Как отмечали в украинском Министерстве обороны, системы ПВО Patriot поступили от США, Нидерландов и Германии. Теперь они защищают небо от ударов российских ракет и беспилотников.
Patriot уже уничтожили несколько аэробалистических ракет Кинжал в небе над Киевской областью. Российская пропаганда долгое время утверждала, что этим ракетам “аналогов нет”, однако системы Patriot разрушили этот миф.
Как объяснял в комментарии Фактам ICTV военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ЗРК Patriot на сегодняшний день является одним из самых современных зенитно-ракетных комплексов. Он уже довольно долго показывает высокую эффективность по уничтожению различных ракет как средней, малой, так и большой дальности. То есть у этих комплексов есть боевой опыт.
Кроме того, ЗРК Patriot регулярно модернизировался в соответствии с потребностями современной войны. Поэтому даже несмотря на то, что комплекс поступил на вооружение еще в 1980-х годах, технически и технологически он остается достаточно современным и эффективным.
Украинские военные успешно интегрировали системы Patriot в существующую систему противовоздушной обороны Украины, которая ранее полностью зависела от советских образцов – зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности С-300, ЗРК Бук и других.
9 августа Германия объявила о передаче Украине еще двух пусковых установок Patriot в рамках нового пакета помощи.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский