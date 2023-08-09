Защита от баллистики, крылатых ракет и вражеской авиации: что известно о ЗРК Patriot

Американские комплексы ПВО Patriot помогают Украине защищать небо от ракетных атак РФ. 9 августа Германия сообщила о передаче Украине еще двух таких ЗРК.

Что такое зенитно-ракетный комплекс Patriot, о его характеристиках и стоимости – читайте в материале.

Характеристики Patriot

MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс. Его использует армия США и его союзники. Производится комплекс американской компанией Raytheon, которая является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Кроме пусковых установок и собственно ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.

ЗРК Patriot поступил на вооружение еще в 1982 году. Его впервые применили в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда Patriot активно использовался как противоракетный, а не как противовоздушный ЗРК, против иракских ракет.

С тех пор Patriot и ракеты-перехватчики, применяемые в нем, были оптимизированы для защиты от тактических баллистических ракет. Также они эффективны против крылатых ракет и военной авиации.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

масса ракеты – 912 кг.

Модификации ЗРК Patriot

Сейчас эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы — Patriot PAC-3. Стоимость поставки 9 батарей систем (по 4 пусковых установки на батарею) может достигать $9 млрд. Но в их состав входят:

36 пусковых установок зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пусковые установки);

288 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3;

216 зенитных управляемых ракет с усовершенствованным наведением GEM-T;

10 комплектов радиолокационных станций с фазированной решеткой;

10 контрольных станций захвата цели.

Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 млн.

Patriot PAC-3 поступил на вооружение в 2001 году. Вероятность поражения тактической ракеты одной ракетой и без помех составляет 0,6-0,8, самолета – 0,8-0,9.

Максимальная скорость цели – 1 600 метров в секунду. Высота поражения баллистических целей составляет до 15 км.

Недостатком Patriot PAC-3 считается то, что его режим нуждается в специальном спутнике, находящемся на орбите. Такой спутник должен заранее передать координаты ракеты и траекторию ее полета на локационную станцию комплекса.

В каких странах используют Patriot

По данным компании-производителя Raytheon, ЗРК Patriot уже закуплены рядом стран мира, в том числе и соседями Украины. Так, в сентябре 2020 года первая система этого ЗРК была доставлена ​​в Румынию.

Сумма соглашения, достигнутого в 2017 году между США и Румынией о покупке ЗРК, составляет $3,9 млрд.

Польша договорилась о закупке Patriot у США еще в 2018 году. Стоимость сделки – $4,75 млрд.

Комплексы MIM-104 Patriot с 1989 года находятся на вооружении и германского Бундесвера. Кроме Германии и Румынии, в Европе MIM-104 Patriot находятся на вооружении армий Нидерландов, Греции, Испании.

ЗРК Patriot в Украине

О том, что Украина получила первые ЗРК Patriot, стало известно в середине апреля 2023 года. Этому предшествовали учения украинских военных, которые за рубежом осваивали новые системы.

Как отмечали в украинском Министерстве обороны, системы ПВО Patriot поступили от США, Нидерландов и Германии. Теперь они защищают небо от ударов российских ракет и беспилотников.

Patriot уже уничтожили несколько аэробалистических ракет Кинжал в небе над Киевской областью. Российская пропаганда долгое время утверждала, что этим ракетам “аналогов нет”, однако системы Patriot разрушили этот миф.

Как объяснял в комментарии Фактам ICTV военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ЗРК Patriot на сегодняшний день является одним из самых современных зенитно-ракетных комплексов. Он уже довольно долго показывает высокую эффективность по уничтожению различных ракет как средней, малой, так и большой дальности. То есть у этих комплексов есть боевой опыт.

Кроме того, ЗРК Patriot регулярно модернизировался в соответствии с потребностями современной войны. Поэтому даже несмотря на то, что комплекс поступил на вооружение еще в 1980-х годах, технически и технологически он остается достаточно современным и эффективным.

Украинские военные успешно интегрировали системы Patriot в существующую систему противовоздушной обороны Украины, которая ранее полностью зависела от советских образцов – зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности С-300, ЗРК Бук и других.

9 августа Германия объявила о передаче Украине еще двух пусковых установок Patriot в рамках нового пакета помощи.

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