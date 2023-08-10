Бомбардувальник Посланник нового покоління: над чим працював завод у Сергієвому Посаді, де лунали вибухи

Загорський оптико-механічний завод у Сергієвому Посаді, де вдень 9 серпня прогримів потужний вибух, був залучений до розроблення новітнього бомбардувальника Посланник.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. За даними сайту державних закупівель РФ, завод здійснює постачання оптики російським силовикам, а з 2019 року бере участь у розробленні Посланника – бомбардувальника нового покоління.

За інформацією з відкритих джерел, з березня 2022 року державні контракти підприємства більше не публікують у публічному доступі, однак залишаються доступними раніше оформлені документи.

Журналісти помітили серед договорів – виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр: Посланник-1ОЕП/Л. Там зазначено, що термін виконання контракту – 2027 рік.

У документах йдеться, що замовником робіт є національний дослідницький інститут Екран, що займається розробленням обладнання для військової авіації. Вартість робіт становить 69 млн рублів (за актуальним курсом – це близько $711 тис.).

Посланник – дальній бомбардувальник, який розробляє конструкторське бюро Туполєв для російського Міністерства оборони. У конструкції ракетоносця планують застосовувати технології, за допомогою яких можна суттєво зменшити помітність за технологією стелс.

Російські джерела стверджують, що нібито бомбардувальник Посланник матиме можливість нести наявні та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби, гіперзвукову зброю.

Відомо, що його планують оснастити новітніми засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби. Згідно з іншими двома державними контрактами, завод у Сергієвому Посаді під Москвою передає Російській гвардії біноклі та дозиметри.

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